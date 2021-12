© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra 2022 “abbiamo approvato lo stop alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (ex Tosap) per il primo trimestre 2022, per consentire a bar e ristoranti di utilizzare gli spazi all’aperto senza dover pagare il tributo”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia. (Rin)