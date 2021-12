Sardegna: sei milioni di euro ai Comuni nel triennio 2021-23 per combattere erosione costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sei milioni di euro per il triennio 2021-23 per interventi che riguardano opere di interesse regionale, interventi di riqualificazione ambientale a salvaguardia dell'erosione costiera. Li ha stanziati la Regione Sardegna con una delibera approvata dalla giunta regionale. "Con interventi strutturali, e non, di difesa del suolo in ambito litoraneo - ha spiegato il governatore sardo, Christian Solinas - con la messa in sicurezza, la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, oltreché la riqualificazione ambientale, vogliamo incidere sulla riduzione della popolazione esposta a rischio e, non secondariamente, preservare e riqualificare l'ambiente e le componenti del territorio come beni di fruizione in sicurezza da parte dei cittadini per il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita". La prima parte del programma di spesa triennale, con 2 milioni di euro destinati ai Comuni, è stata così ripartita: Pula per la messa in sicurezza del litorale, del costone roccioso sottostante la torre di Sant'Efisio e dell'area archeologica di Nora 750 mila euro; Badesi per la riqualificazione ambientale del litorale in località Li Junchi 600 mila; Golfo Aranci per la messa in sicurezza del litorale di Cala Moresca 400 mila; Santa Giusta per la salvaguardia dall'erosione costiera e la riqualificazione ambientale 250 mila.