Vaccino: il generale Figliuolo, in Piemonte percentuale di 3 punti sopra la media per terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo procedendo in maniera veloce sulla terza dose. In particolare il Piemonte lo sta facendo benissimo con una percentuale di 3 punti sopra la media. Lo ha affermato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Figliuolo, in visita questa mattina in Piemonte. “Siamo a 17 milioni su una platea potenziale di 31 milioni. E oggi apriamo alle fasce 16-17, 12-15 e i più fragili”, ha concluso.(Rpi)