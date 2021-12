Trasporti: Rfi, pubblicato bando gara da 2,7 miliardi di euro per tecnologia ERTMS in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di gara europeo di Rete ferroviaria italiana del valore di 2,7 miliardi di euro per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni operativo in Italia da oltre dieci anni sulle linee Alta velocità/Alta capacità. E' quanto si legge in una nota. La pubblicazione è in linea con impegni e programmazione del Pnrr che prevede di attrezzare con la tecnologia ERTMS 3.400 chilometri di rete entro il 2026. Il bando - continua la nota - si aggiunge a quello emesso nei mesi scorsi per l’attrezzaggio di circa 700 chilometri di linee ferroviarie in Sicilia, Lazio, Abruzzo e Umbria. L’indirizzo strategico di Rfi è di accelerare l’implementazione dell’ERTMS su tutta la propria rete entro il 2036, in armonia con gli investimenti tecnologici di rinnovo degli apparati di stazione digitali già in corso, andando progressivamente a sostituire i sistemi di segnalamento preesistenti con tecnologia tutta digitale ed interoperabile. A installazione conclusa, la rete nazionale conterà circa 16.800 chilometri di linea attrezzati con la più avanzata tecnologia per il traffico ferroviario rinnovando tutto il sistema di comando e controllo e segnalamento di cui ERTMS è parte integrante.(Com)