Covid: Cirillo (M5s), ore in coda per tampone poi a casa per guasto terminale

20 luglio 2021

- "Oltre tre ore di coda in auto per effettuare un tampone molecolare nel drive-in allestito a Pomigliano d'Arco presso il quale, per una gestione alquanto incomprensibile, si fanno affluire residenti di ben sette comuni tra i più popolosi della fascia vesuviana. E come non bastasse, al culmine di un disagio che coinvolge oramai ogni giorno centinaia e centinaia di cittadini, alcuni dei quali in attesa anche fino a sei-otto ore, siamo stati rispediti tutti a casa per un non meglio precisato blocco del terminale. Una situazione che ho vissuto in prima persona questa mattina, ma che stanno vivendo sulla propria pelle migliaia e migliaia di persone in tutta la Campania. È paradossale che chi come me vive a San Giorgio a Cremano o chi risiede nei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Volla, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, per effettuare un tampone molecolare attraverso l'Asl debba raggiungere Pomigliano d'Arco e, inevitabilmente, sottoporsi al supplizio di una coda infinita nell'incertezza, tra l'altro, di poter effettuare o meno l'esame". Lo ha denunciato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. (segue) (Ren)