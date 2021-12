Sardegna: sei milioni di euro ai Comuni nel triennio 2021-23 per combattere erosione costiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è perseguire la realizzazione di nuove opere - ha aggiunto l'assessore per la Difesa dell'Ambiente - o per completamenti funzionali di opere programmate con fondi comunitari e statali, operando azioni di difesa sul territorio per preservare e salvaguardare il bene costiero e quindi permettere, in questi ambiti vulnerabili di pregio ambientale e territoriale, il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che riguardano, tra gli altri, la lotta ai cambiamenti climatici, in coerenza con l'agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030". (Rsc)