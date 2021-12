Calcio: Gaudiano (M5s), bisogna salvare la Salernitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio un appello a tutte le istituzioni della città di Salerno e non solo per salvare la Salernitana. Lo rivolgo a tutti, contro personalismi e speculazioni finanziarie, ma solo nell'interesse esclusivo della città e dei tifosi. Criticità di carattere legale e burocratico rischiano di inficiare un risultato sportivo conquistato sul campo. Non possiamo permettere un arretramento". Lo ha affermato in una nota il senatore M5s Felicia Gaudiano: "È stata una grande gioia rivedere la "US Salernitana 1919" tornare in serie A dopo più di 23 anni. Un'emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima la promozione in Serie A che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversato tutti noi negli ultimi 15 mesi, fatti di restrizioni, chiusure e sacrifici indescrivibili. Abbiamo una tifoseria splendida, follemente innamorata della squadra. La Salernitana è percepita come momento identitario della cittadinanza salernitana. È fondamentale e soprattutto augurabile che le prossime ore siano decisive per una drastica risoluzione, un radicale cambiamento e per un'inversione di tendenza. Invito ognuno a garantire il proprio contributo, a unirsi, confrontarsi per arrivare ad una soluzione concreta, che possa ancora salvare l'andamento sportivo, ma soprattutto possa restituire dignità ad una tifoseria, un popolo e una città che ci credono con una fede incrollabile". (segue) (Ren)