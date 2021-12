Calcio: Gaudiano (M5s), bisogna salvare la Salernitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaudiano ha aggiunto: "La Salernitana in massima serie, rappresenta anche un volano importante per l'immagine della città, in termini di attrattività, turismo e marketing territoriale, richiamando, altresì, consistenti flussi di visitatori non solo in occasione degli incontri casalinghi, con evidente beneficio dell'economia cittadina. Salerno meriterebbe non solo una società di calcio all'altezza della passione dei suoi tifosi, ma anche Istituzioni meno "distratte" da interessi altri e maggiormente attenti a ciò che sta a cuore alla città, nell'interesse della comunità". E dunque: "Le Federazioni e le leghe calcistiche devono fare il massimo per consentire alla Salernitana di portare avanti il campionato nel miglior modo possibile. Siamo tutti preoccupati. È un momento delicato, direi per l'intero movimento calcistico. Non si può inficiare un risultato sportivo conquistato sul campo Sarebbe una sconfitta per tutti, per questo auspichiamo un confronto costruttivo tra le parti che consenta di risolvere positivamente la vicenda, nel rispetto delle normative vigenti. Il mio è un augurio, un appello alle forze attive della città, con l'auspicio di trovare un largo riscontro, affinché la questione possa essere affrontata e trovare, in tempi rapidi, la soluzione più adatta e condivisa. La serie A è stata una conquista frutto di impegno e sacrifici estremi, per cui la Salernitana ha tutto il diritto di disputare il campionato di massima serie il prossimo anno". (Ren)