Torino: dal 3 gennaio per le vaccinazioni riapre il maxi-hub del Valentino

- Dal 3 gennaio, a supporto dell’Asl di Torino per le vaccinazioni, sarà riattivato il maxi-Hub del Valentino di Torino. Lo ha annunciato in una nota stampa la Regione Piemonte. L'hub del Parco avrà una capacità di somministrazione giornaliera pari a 2 mila dosi, ed è stato già impiegato nella prima fase della campagna vaccinale come open-hub regionale per le prime dosi. Sarà sempre gestito dalla Città della Salute. (Rpi)