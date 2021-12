Covid: Nursing Up, Omicron non si nasconde più, balzo di oltre mille operatori sanitari contagiati nelle ultime 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille operatori sanitari in più si sono infettati nelle ultime 72 ore. Parliamo di oltre 800 infermieri contagiati negli ultimi tre giorni, confrontando come sempre i dati dell’Iss con quelli dell’Inail. E' quanto osserva Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, il sindacato degli infermieri italiani. "A parte la prima ondata - prosegue - non si è mai registrato un picco così alto di contagi. I dati Iss sono a dir poco allarmanti: da 5592 siamo passati a 6618 operatori sanitari infettati negli ultimi 30 giorni, con un aumento esponenziale registrato nei giorni tra il 24 e il 27 dicembre. E’ evidente - osserva De Palma - che siamo di fronte ad una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci troviamo nel pieno dell’esplosione di una variante, Omicron, che dall’uscio della porta degli italiani, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nelle case, nelle famiglie e soprattutto negli ospedali, laddove gli infermieri, già messi a dura prova da due anni di pandemia e alle prese con gli aumenti esponenziali dei ricoveri, sono palesemente, e ancora una volta, i più esposti al rischio. E’ lecito, come non mai in questo frangente, guardarsi negli occhi e interrogarsi a dovere. Poiché, se da una parte gli infermieri erano già da tempo consapevoli e pronti a dover affrontare una nuova battaglia, seppur indeboliti nelle loro energie, da piaghe che lacerano giorno dopo giorno il sistema, come il precariato, la carenza di personale e conseguenti turni massacranti, dall’altra parte va posta all’opinione pubblica la delicata questione della tutela degli operatori sanitari. In gioco ci sono le stesse dinamiche del propagarsi dell'infezione e la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini". (segue) (Com)