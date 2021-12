Sardegna: acque, Regione adotta due nuovi piani di gestione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano è esteso all'intero territorio regionale della Sardegna e si integra, coordinandoli, con gli altri piani vigenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, ovvero il Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) e il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (Psff). Il Pgra costituisce la base conoscitiva e operativa che supporta le attività di pianificazione locale indirizzandole alla considerazione di tutti gli elementi per la mitigazione del rischio idrogeologico e all'attuazione delle necessarie misure di preparazione, prevenzione e protezione. Costituendo un supporto alla pianificazione territoriale locale, è indirizzato in primo luogo agli amministratori locali, ai tecnici, ai professionisti e in generale a tutti i soggetti che istituzionalmente sono coinvolti nella pianificazione delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico, ma è anche rivolto ai cittadini e a tutti coloro che pur senza specifiche competenze tecniche sono interessati dalle conseguenze delle alluvioni e quindi sono chiamati a contribuire attivamente nelle attività di prevenzione e di riduzione della pericolosità in caso del verificarsi di eventi alluvionali. Dopo il parere della quarta Commissione del Consiglio regionale i Piani verranno approvati con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. (Rsc)