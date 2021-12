Covid: Nursing Up, Omicron non si nasconde più, balzo di oltre mille operatori sanitari contagiati nelle ultime 72 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E poi, ci preoccupa non poco, e vale la pena di citarlo - prosegue - uno studio recente dell’Università Bicocca di Milano in merito ai tamponi cosiddetti rapidi. Questa indagine dimostra che fino al 50 per cento dei risultati dei tamponi rapidi, rispetto alla variante Omicron, potrebbe generare falsi negativi. Si sta rivelando uno dei fronti più scoperti della lotta alla pandemia. I test antigenici rapidi sono da tempo additati come un anello debole nella catena delle contromisure per arginare la circolazione del virus Sars-CoV-2. Non sarebbe possibile, infatti, riuscire a vedere il virus se non quando è presente in quantità massicce, con il risultato che, in 1 caso su 2, il risultato potrebbe essere un falso negativo. Sono test con una sensibilità estremamente bassa, dicono gli esperti, tanto che i casi positivi sono attualmente rilevati dallo 0,2 per cento dei test rapidi e dal 6 per cento dei molecolari. Inoltre abbiamo oltre il 50 per cento di falsi negativi, secondo quanto indica il virologo Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca. Quando, a distanza di 48 ore dal contagio, il virus inizia a replicarsi, dopo 48 ore diventa visibile al test molecolare, che è in grado di scattare una fotografia molto dettagliata; a confronto il test rapido fornisce un’immagine sgranata. Riesce infatti a vedere il virus solo se la carica virale è di almeno 1 milione di copie per millilitro di fluido biologico prelevato con il tampone. Questa, aggiunge, è una grande criticità. E’ indispensabile - conclude De Palma - non ripetere gli errori fatti nel passato. Gli infermieri e gli altri operatori sanitari in prima linea non vanno lasciati soli, adesso più che mai". (Com)