Sardegna: acque, Regione adotta due nuovi piani di gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato gli aggiornamenti di due fondamentali strumenti di pianificazione delle risorse idriche e dell'assetto idrogeologico, il Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna e il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (Pgra). "L'acqua è un bene prezioso ma limitato e fragile – spiega il presidente della Regione Christian Solinas –. Da un utilizzo responsabile della risorsa dipende non solo la salvaguardia del patrimonio ambientale e l'approvvigionamento potabile, ma anche comparti strategici dell'economia della Regione come l'agricoltura, il turismo e l'industria". Entrambi i Piani adottati nel corso dell'ultima riunione del Comitato Istituzionale d'Ambito sono l'esito di un lungo e articolato processo che ha coinvolto non solo le strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti e Agenzie del sistema Regione ma anche il mondo accademico, esperti e portatori di interesse, istituzioni ed enti locali, ordini professionali, associazioni e cittadini. "I nuovi strumenti costituiscono il fondamento per il monitoraggio dello stato della risorsa idrica e delle condizioni di sicurezza idrogeologica - ha spiegato l'Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris - e consentono alla Sardegna non solo di adempiere alle stringenti disposizioni delle direttive comunitarie (evitando così di incorrere in procedure di infrazione) ma soprattutto di mettere a disposizione dell'intero bacino regionale sardo due fondamentali strumenti di gestione del territorio e di supporto alla programmazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli altri programmi di finanziamento", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (segue) (Rsc)