Sardegna: acque, Regione adotta due nuovi piani di gestione (2)

- Il Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna (documento fondamentale previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque), istituisce un quadro uniforme a livello comunitario in materia di risorse idriche, per la protezione di tutte le acque - superficiali interne, acque di transizione, acque costiere e sotterranee – con l'obiettivo di assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevolare l'utilizzo idrico sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei diversi Soggetti territoriali e delle comunità. Più nel dettaglio, il Piano di gestione presenta analisi riguardanti l'intero sistema dei corpi idrici del bacino della Sardegna, la rilevazione delle pressioni e degli impatti, una panoramica sulle aree protette, una disamina dello stato delle acque superficiali e sotterranee, l'analisi economica, gli obiettivi ambientali e, quale strumento operativo, il programma delle misure da adottare per garantire un uso sostenibile della risorsa idrica. Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (Pgra) è invece finalizzato alla riduzione delle conseguenze che derivano dalle alluvioni sulla salute umana, sull'ambiente e sulla società. (segue) (Rsc)