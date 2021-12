Sardegna: vaccinazione anti Covid, via alla terza dose per gli over 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione anti-Covid in Sardegna apre alle somministrazioni della terza dose per i cittadini over 16. Da oggi, lunedì 27 dicembre, i nati dal 2004 al 2006 che abbiano già compiuto sedici anni possono prenotare la dose "booster" negli hub e nei punti di vaccinazione dell'isola attraverso la piattaforma di Poste italiane: via web sul portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite gli Atm di Poste, i portalettere o al numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20). La disposizione, contenuta in una nota firmata dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, dà inoltre indicazioni per la somministrazione della terza dose anche ai cittadini over 12 che rientrano tra i soggetti a elevata fragilità. I giovani nati tra il 2006 e il 2009 che abbiano già compiuto dodici anni e rientrino nella "Categoria 1 - elevata fragilità" (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave), così come definita dal ministero della Salute e dalle indicazioni contenute nel documento disponibile su www.sardegnasalute.it, saranno contattati per la somministrazione della terza dose direttamente dai centri della Sardegna che li hanno in cura. In tutti i casi la terza dose potrà essere somministrata solo dopo 150 giorni dal completamento del ciclo di vaccinazione.(Rsc)