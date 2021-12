Torino: Montaruli (Fdi), dopo caso assalto chiese bisogna assolutamente ripristinare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le chiese di Torino prese d’assalto dai vandali nei giorni di Natale rappresentano un fatto molto grave. Bisogna assolutamente ripristinare la sicurezza per la città, aumentando anche presidi nei luoghi caldi come largo Giulio Cesare. Non è possibile che un parroco debba avere paura di svolgere il proprio ruolo o anticipare la sua attività prima che faccia buio, per il timore di essere nuovamente aggredito con bottigliate o minacciato con un coltello come è successo nella notte di Natale. Lo ha affermato la deputata torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli commentando i recenti episodi di violenza nei confronti della chiesa e del parrocco della Madonna della Pace di corso Giulio. Cesare a Torino. (segue) (Rpi)