Covid: Cirillo (M5s), ore in coda per tampone poi a casa per guasto terminale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa per ore con me – ha rivelato Cirillo – questa mattina c'erano anche anziani e persone anche fragili, spesso senza neppure un accompagnatore al loro fianco nel timore di poter trasmettere un eventuale contagio. La notizia della riapertura, da parte della Regione Campania, di tutti i drive in a partire dal prossimo 2 gennaio non è accettabile. In una fase di risalita vertiginosa dei contagi, bisognava farsi trovare pronti e non procedere di volta in volta con provvedimenti tampone. Così come è paradossale che la piattaforma regionale non abbia retto all'impatto di un flusso di dati che bisognava prevedere. In queste ore, con la nostra capogruppo Valeria Ciarambino, chiederò la convocazione urgente di una commissione Sanità, per fare il punto sulle iniziative e i provvedimenti che la Regione intende mettere in campo per evitare disagi e lunghe code ai cittadini che hanno necessità di effettuare tamponi". (Ren)