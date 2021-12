Imprese: Ita Airways adotta le nuove normative, in volo obbligatorie le mascherine di tipo Ffp2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aeroporto, al fine di rispettare le disposizioni delle Autorità Sanitarie locali, potrà essere misurata la temperatura corporea prima della partenza ed in presenza di un valore superiore a quello stabilito dalla normativa (per l'Italia superiore ai 37,5° C) potrà esserti vietata la partenza o richiesta una specifica certificazione medica. La misurazione della temperatura è prevista anche sullo scalo di destinazione finale sul territorio italiano e potrà avvenire anche tramite termoscanner. Durante l’imbarco sarà dunque necessario non indossare cappelli e copricapo tali da impedire di rilevare la temperatura corporea Durante tutte le operazioni effettuate in aeroporto (check-in, transito, imbarco, sbarco, ritiro dei bagagli, controlli di sicurezza) sarà necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro. Come da disposizioni del ministero della Salute, è inoltre necessario indossare una mascherina protettiva fin dall'arrivo in aerostazione; sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni. Le aree aeroportuali vengono sanificate e igienizzate anche più volte al giorno: dagli Enti Aeroportuali, per le zone comuni; da parte della Compagnia, per le aree dedicate. Per garantire il distanziamento interpersonale, le operazioni di imbarco verranno effettuate per gruppi di file iniziando dalla parte posteriore dell’aeromobile. Inoltre, ove possibile, l’imbarco sarà effettuato con il jet-bridge; in caso di utilizzo della navetta, la Compagnia ha previsto un limite massimo di passeggeri. In ogni caso bisognerà indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di un metro. (Com)