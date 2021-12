Covid: in Piemonte i ricoveri superano quota 1.100, i decessi da inizio pandemia sono più di 12 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri pesanti quelli post-natalizi sul Covid in Piemonte. Il bollettino diffuso dall'Unità di crisi mostra un evoluzione importante sul fronte dei ricoveri che ora sono complessivamente 1.147. Da ieri a oggi i nuovi pazienti in terapia intensiva sono 3, mentre quelli nei reparti ordinari 63. I decessi salgono di altre tredici unità, portando la Regione ad oltre 12 mila morti complessivi dall'inizio della pandemia. Mentre i nuovi casi sono 4.611 pari al 9,1 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, il 72,5 per cento sono asintomatici. Unico dato positivo i guariti, che oggi sono stati 1.367. (Rpi)