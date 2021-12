Piemonte: prolungate a marzo le scadenze per i bandi antigelo e antigrandine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa ha deciso di posticipare al 15 marzo 2022 la scadenza dei due bandi relativi agli interventi di prevenzione antigelo e antigrandine per i possibili danni causati alle culture. Uno stanziamento da 4,5 milioni di euro che potenzialmente potrebbe interessare larga parte della platea di agricoltori. "Abbiamo prolungato la scadenza dei bandi fino alla primavera del 2022 per dare più tempo ai nostri agricoltori che intendono richiedere contributi per gli impianti di prevenzione dai danni causati dal maltempo - ha affermato Protopapa-. (segue) (Rpi)