Vaccino: in Piemonte 375 mila terze dosi da riprogrammare per scadenza Green pass.

- Sono circa 375 mila gli appuntamenti per le terze dosi da riprogrammare da qui a fine gennaio in Piemonte, in linea con la nuova scadenza del Green Pass ora a 6 mesi come deciso dal governo a partire dal 1 febbraio. Lo ha annunciato la Regione in una nota stampa. A queste poi si sommano le 700 mila convocazioni che erano già state programmate per le prossime settimane sempre sulla dose aggiuntiva e le 200 mila seconde dosi, oltre naturalmente alle prime vaccinazioni. Di conseguenza da oggi fino a fine gennaio saranno 1,3 milioni le dosi da somministrare in Piemonte. La Regione affronterà questa nuova calendarizzazione con il supporto dei medici di famiglia, delle farmacie e dei pediatri. (segue) (Rpi)