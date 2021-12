Ambiente: Aipo assume nuove funzioni sulla mobilità ciclistica lungo i fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consigli e le assemblee regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno approvato un'integrazione alle rispettive leggi sull'Agenzia interregionale per il fiume Po - Aipo - che aggiunge nuove funzioni legate alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica. Il Comitato di indirizzo di Aipo - formato dagli assessori regionali Irene Priolo (Emilia-Romagna), Pietro Foroni (Lombardia), Marco Gabusi (Piemonte), Gianpaolo Bottacin e il direttore di Tipo, l'ingegnere Luigi Mille - esprime "soddisfazione per il risultato raggiunto dall'Agenzia, che rappresenta un momento importante in quanto vengono acquisite nuove competenze in ambito di infrastrutture per la ciclabilità. Queste funzioni, che si aggiungono a quelle originarie di Aipo, creano un valore per l'intero territorio del bacino per un sviluppo economico all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione degli ambienti fluviali", ha concluso.(Rpi)