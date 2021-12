Piemonte: 1,2 milioni per le biblioteche digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 10 anni la Regione Piemonte torna ad investire sulle 700 biblioteche piemontesi. Il fondo sarà da 1,2 milioni di euro destinati principalmente ai sistemi digitali. La somma verrà erogata attraverso un bando - accessibile dal portale di Finpiemonte - che partirà oggi e durerà fino al 31 marzo 2022. "Le biblioteche sono presidi culturali di valore strategico per la conoscenza e l’informazione – ha affermato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio - e si sono rivelate anche un punto di riferimento essenziale per la capacità di riorganizzarsi e riproporsi, in particolare durante il lockdown, tramite la proposizione di servizi digitali che sono stati estesi anche ai non iscritti riscuotendo un successo acclarato e documentato", ha concluso.(Rpi)