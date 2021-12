Torino: Rsu Rai su Eurovision, azienda non ci ha coinvolto e cerca volontari invece che lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso da una mail inviata dal direttore del Centro produzione Rai di Torino Guido Rossi, che l'azienda cercherà volontari da utilizzare nella realizzazione dell'evento. E' un approccio bizzarro che non vorremmo nascondesse l'ennesimo ruolo principale dato ad un grande service internazionale o ad una società di produzione esterna, lasciando i dipendenti Rai in un ruolo marginale. Lo ha affermato in una nota stampa l'Rsu Rai, puntando il dito sull'organizzazione dell'Eurovision Song Contest che si svolgerà il prossimo 14 maggio a Torino. (segue) (Rpi)