Covid: il Piemonte supera quota 900 ricoveri, tredici decessi

- Con i 17 ingressi in ospedale segnalati oggi dall'Unità di crisi della Regione, il Piemonte ha superato i 900 ricoveri complessivi. Continuano a crescere i dati del bollettino Covid regionale che preparano la Regione all'ingresso nella zona gialla. In data odierna i nuovi casi sono 4.304, pari al 5,1 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, il 61 per cento sono asintomatici. I decessi segnalati oggi dall'Unità di crisi del Piemonte sono ben 13, di cui uno avvenuto oggi. Mentre i nuovi ricoveri sono suddivisi in 3 ingressi nelle terapie intensive e 14 nei reparti ordinari. Imponente anche il dato dei guariti: oggi sono 1704. (Rpi)