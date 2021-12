Piemonte: quasi 3 milioni di euro per la riqualificazione di fiumi e laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato quasi 3 milioni di euro per il bando 2022 legato alla riduzione dei rischi idraulici e la preservazione dello stato ecologico di fiumi e laghi piemontesi. 2"Le azioni di riqualificazione fluviale e lacuale – hanno affermato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – si inseriscono tra gli strumenti di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e sono uno strumento di attuazione del Piano di tutela delle acque recentemente approvato dal Consiglio regionale in revisione e in aggiornamento alla precedente versione datata 2007. Si tratta di interventi fondamentali per affrontare le criticità di fiumi e laghi e per prevenire quanto sta accadendo, anche nella nostra regione, per effetto dei cambiamenti climatici", hanno concluso.(Rpi)