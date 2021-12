Sardegna: rapporto Cna, l'economia dell'Isola riparte anche se con lentezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Sardegna riparte grazie ai buoni risultati nel settore turistico, delle costruzione e dell'export, il tutto nonostante l'Isola sia fra le regioni italiane più danneggiate dalla pandemia. Lo si evince dal rapporto del Centro studi della Cna regionale: la Sardegna ha concluso il 2020 con calo del 9,6 per cento del Pil: quest'anno il Prodotto interno lordo si dovrebbe attestare su un -5,9 per cento: un dato lontano da dalle previsioni a livello nazionale ma leggermente superiore, se raffrontato con quello medio rilevato nelle altre aree del Mezzogiorno. Per la fine dell'anno, ammesso che non ci siano chiusure eccezionali, la Cna ritiene che l'incremento regionale difficilmente potrà essere maggiore del 4 per cento (contro un +3,5 per cento stimato per il Mezzogiorno), contro una crescita nazionale del 6,7 per cento. Secondo l'analisi dell'associazione di categoria degli artigiani il contesto della Sardegna resta ancora impantanato a causa degli storici e irrisolti deficit strutturali, dalle difficoltà delle micro, piccole e medie imprese, alla scarsa propensione all'innovazione, da una bassa diversificazione del tessuto economico, così come al peso del settore turistico-ricettivo. A tutto ciò si devono aggiungere anche le situazioni connesse a un'alta percentuale di lavoratori precari e stagionali, a una bassa qualità del credito, a un importante livello delle importazioni e alla poca propensione all'export. (segue) (Rsc)