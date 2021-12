Pnrr: Giorgetti, dal Mise oltre 400 milioni per imprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incentivare le donne ad entrare nel mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. E’ l’obiettivo del pacchetto di misure promosso dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha integrato le risorse a sostengo dell’imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un intervento cardine del ministero dello sviluppo economico che punta a rendere strutturali le agevolazioni per favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, rafforzando e ridisegnando gli attuali incentivi a sostegno dell’imprenditoria femminile per aumentare la loro efficacia. “Sono orgoglioso di questo importante intervento, un vero volano per l’imprenditoria femminile", dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: "le risorse stanziate, tra i vari provvedimenti e compreso il Pnrr, sono imponenti e diretti a incidere in maniera sostanziale. Sono previsti incentivi e sostegni a vari settori per rispondere a esigenze diverse. Obiettivo - sottolinea il ministro - è valorizzare il genio, l’intraprendenza e la tenacia delle donne nel mondo dell’industria nelle sue diverse espressioni ed è quello che vogliamo ottenere con quest’insieme di misure studiate ad hoc per tanti ambiti. E’ un provvedimento molto atteso che sosteniamo con forza e convinzione: lo faremo attivando tutti gli strumenti necessari, anche attraverso una campagna di comunicazione di dimensioni rilevanti. L'intento è raggiungere il maggiore numero di realtà possibili", conclude Giorgetti. (segue) (Com)