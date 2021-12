Piemonte: l'assessore alla Sanità regala 1.500 bottiglie ai sanitari per le festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Natale 2021, Grazie per il vostro lavoro. Con i migliori auguri, Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità. Sono queste le parole scritte nelle 1.500 bottiglie di vino piemontese consegnate ai medici, infermieri e operatori sanitari del Piemonte impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19."E' un modo per ringraziare simbolicamente tutti i professionisti della sanità piemontese che in questo anno impegnativo e faticoso hanno dato il loro contributo non solo nella lotta al Covid, ma per garantire la cura di tutte le altre malattie - ha affermato l'assessore Icardi che ha acquistato personalmente le bottiglie donate ai sanitari -. (segue) (Rpi)