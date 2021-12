I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: ministero Salute, ok booster a 16-17enni e a 12-15enni fragili - "Nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso e comprese le fattispecie indicate con circolare, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età. Si specifica che restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione e le raccomandazioni relative ai soggetti a partire dai 18 anni di età". E' quanto si legge in una circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale Prevenzione del dicastero, Gianni Rezza. Secondo quanto si apprende, poi, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si pronuncerà nei prossimi giorni anche sul booster per la fascia d'età tra 12 e 15 anni (segue) (Rin)