Napoli: Trapanese, consegnati codici buoni spesa

- "Alle ore 17 di oggi, tutti gli aventi diritto al Buona Spesa alimentare hanno ricevuto l'sms con i codici buoni spesa dal valore di euro 150 a 300 a famiglia. Alle ore 17 del 23 Dicembre sono oltre 500 i buoni spesa già utilizzati pari a circa 50mila euro sul totale di 3,5 milioni distribuiti". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli. L'assessore al welfare Luca Trapanese: "È un importante aiuto alle circa 13.000 famiglie della città di Napoli, abbiamo voluto fortemente consegnare in questi giorni per dare un importante segnale per Natale, tangibile e concreto. In meno di un mese abbiamo raccolto le domande, eseguito i controlli, attivato i punti vendita ed erogato il contributo, incrementando le somme per singolo buono fino a 300 euro a famiglia. Un ringraziamento alle 113 attività commerciali distribuite su tutto il territorio cittadino, per la fattiva collaborazione. Presto altre misure a partire già dal mese di gennaio finalizzato al pagamento delle utenze". (Ren)