Napoli: Borrelli (Europa Verde), faide criminali non ci lascino indifferenti

- "Le faide tra criminali non possono lasciarci indifferenti. Questi delinquenti sparano all'impazzata in pubblico e in mezzo alla gente senza alcuno scrupolo. Sbaglia chi pensa che si uccidono tra loro perché spesso vengono coinvolti anche innocenti. Per questo non smetteremo mai di ribadire che serve la tolleranza zero senza se e senza ma". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)