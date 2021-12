Piemonte: 500 mila euro di concessione di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La III commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità la delibera per la concessione delle indennità per conservare e valorizzare il patrimonio tartufigeno del territorio. "Lo stanziamento – ha affermato l’assessore alle Foreste Fabio Carosso - è di circa 500 mila euro (proveniente dal fondo dei tesserini della raccolta), verrà assegnato l’importo di 18 euro per ogni pianta sotto le quale è stato dimostrato che, negli ultimi tre anni, è avvenuta la raccolta del prelibato bianco 'Tuber magnatum', fino a un massimo di 25 piante a ettaro", ha concluso.(Rpi)