Piemonte: il generale Figliuolo in visita il prossimo 27 dicembre

- Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Figliuolo, sarà in Piemonte il prossimo 27 dicembre per una visita istituzionale. Alle 9:45 visiterà l'hub vaccinale della Caserma Vian di Cuneo in via Curreno 10. Mentre alle 12 si sposterà a Torino per fare visita inizialmente all'hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo in via Gorizia 112/a e poi all'hub vaccinale del Sermig Arsenale della Pace in piazza Borgo Dora alle 13. In entrambi gli appuntamenti saranno presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. (Rpi)