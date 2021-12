Napoli: Nappi (Lega), omicidio a Boscoreale, individuare subito responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Individuare subito i responsabili dell'omicidio di Antonio Morione, il commerciante ucciso a Boscoreale nel corso di una rapina, e assicurarli alla giustizia. Più volte abbiamo denunciato che i nostri territori necessitano di interventi fattivi ed efficaci, per contrastare ogni forma di criminalità, e oggi torniamo a rivolgere l'appello al ministro Lamorgese perché venga garantita la sicurezza ai cittadini, e si faccia sentire, non solo a parole, la presenza dello Stato. Questa, purtroppo, è una vigilia di Natale di profondo dolore per tutti i campani, ci uniamo al cordoglio della famiglia di un lavoratore, ennesima vittima della barbarie". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)