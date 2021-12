Piemonte: l'assessore alla Sanità regala 1.500 bottiglie ai sanitari per le festività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni siamo alle prese con un innalzamento della curva epidemica, ma, grazie alla campagna di vaccinazione che prosegue anche nei giorni di festa ed alle altre misure che sono state adottate a livello nazionale e regionale, siamo fiduciosi di poter gestire la situazione. Gli ospedali al momento sono lontani dai numeri delle prime ondate della pandemia e l'augurio che mi sento di rivolgere di cuore è che il 2022 possa essere davvero un anno migliore per tutti, a partire da chi soffre e da chi lavora giorno e notte per lenire la sofferenza", ha concluso Icardi. (Rpi)