Napoli: Donnarumma (Lega), omicidio a Boscoreale, cittadini hanno bisogno di presenza dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Succede in provincia di Napoli, stavolta a Boscoreale, in cui la sera dell'antivigilia di Natale alcune persone, presumibilmente tre, hanno realizzato una rapina a mano armata ai danni della pescheria 'Il Delfino'. Così in una nota la coordinatrice provinciale della Lega Napoli Sud e consigliere comunale Tina Donnarumma. "Il pescivendolo - ha proseguito - reagisce alla rapina e finisce così con un altro omicidio. La vita di un innocente che svolge il suo lavoro, stroncata da un rapinatore è qualcosa di inaccettabile e la mia sincera vicinanza ed il mio cordoglio vanno alla famiglia per questa ingiusta e dolorosa perdita. Il grido dei cittadini di Boscoreale che stasera scenderanno in piazza per chiedere la presenza delle istituzioni è un grido disperato di chi ha bisogno di maggiore tutela e sicurezza e noi rappresentanti politici abbiamo la responsabilità di andare fino in fondo". "Abbiamo la necessità di garantire ai cittadini ed alle forze dell'ordine mezzi giusti coi quali difendersi e di una riforma della giustizia subito per una certezza della pena e pene severe per coloro i quali compiono questi atti abominevoli", ha concluso Donnarumma. (Ren)