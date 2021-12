Sardegna: la Consulta boccia le norme regionali di interpretazione autentica del Ppr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale contenute nella legge regionale approvata nel luglio dello scorso anno e impugnata dal governo. La norme, infatti, secondo l'esecutivo, violavano l'articolo 117 della Carta che riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, violazione del principio di leale collaborazione. Ad essere bocciato dalla Consulta è stato l'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 21 approvata dal Consiglio Regionale dopo un'aspra battaglia in aula. La maggioranza di centrodestra l'aveva presentata per difendere dal parere negativo della Sovrintendenza e del Mibact la strada a quattro corsie Sassari-Alghero che insiste nella fascia del 300 metri dal mare. In buona sostanza, le norme di interpretazione autentica stabilite dalle legge in questione avrebbero permesso di sfuggire alla copianificazione Regione-ministero prevista dal Ppr per coste, agro e beni identitari. Il no della Consulta avrà ripercussioni sulla nuova legge urbanistica in fase di elaborazione. La Corte dovrà pronunciarsi ancora sul Piano casa approvato a gennaio 2020 e impugnato dal governo. (Rsc)