Sicurezza: controlli per "movida", abusivismo commerciale e norme anti-Covid a Napoli

- Nelle ultime ore la Polizia locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la "movida" cittadina, le violazioni al codice della strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Lo ha annunciato in una nota il Comune di Napoli. Gli agenti dell'unità operativa Vomero hanno controllato 13 attività commerciali di vario genere, elevando 11 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico; in due occasioni è stata sequestrata a venditori ambulanti merce alimentare esposta agli agenti atmosferici. Al centro storico gli agenti dell'unità operativa Avvocata hanno effettuato 2 sequestri di merce varia tra cui numerose borse di noti marchi contraffatte. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato inoltre 1393 controlli per la normativa anti-Covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali ed alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, elevando 3 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all'interno dei locali. (Ren)