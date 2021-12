I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: via libera da Aula Senato a fiducia, testo passa alla Camera - Con 215 voti favorevoli e 16 contrari, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge numero 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. L'Aula ha poi approvato la Nota di variazioni e il disegno di legge nel suo complesso (194 voti favorevoli e 12 contrari) che passa all'esame della Camera per il via libera definitivo. L'approvazione da parte dell'emiciclo di palazzo Madama è avvenuta a notte fonda. (segue) (Rin)