Covid: Brusaferro (Iss), in 30 giorni tutte Regioni a rischio 20-30 per cento occupazione posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando le proiezioni a 30 giorni “in quasi tutte le Regioni è prevista la probabilità di dover utilizzare il 20-30 per cento dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al Covid”. Lo ha affermato il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, commentando i dati sull’andamento epidemiologico nel Paese. “Queste proiezioni - ha aggiunto - tengono conto dello stato dell'arte attuale e dei provvedimenti attuali: ovviamente, nel momento in cui impattano nuovi provvedimenti, queste proiezioni possono subire dei cambiamenti”. (Rin)