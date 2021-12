Piemonte: via libera al nuovo regolamento per la vivaistica forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La III commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera all'unanimità al Regolamento territoriale per la vivaistica forestale. Per vivaistica forestale si intendono - si legge in una nota stampa del Consiglio regionale - la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio. "Oggi, dopo oltre dieci anni, riusciamo a chiudere la partita per avere regole chiare". ha concluso l'assessore alle Foreste Fabio Carosso. (Rpi)