Piemonte: Coldiretti, a Natale a tavola vincono i dolci della tradizione

- A Natale nelle tavole dei piemontesi vince la tradizione sui dolci. Lo dice una indagine Coldiretti-Ixe'. La necessità di passare il tempo fra le mura domestiche legata alle misure di restrizione imposte dal Covid ha spinto al ritorno della cucina casalinga fai da te - si legge in una nota stampa di Coldiretti - con la riscoperta di ricette e dolci della tradizione. In Piemonte non possono mancare il bonet e il tronchetto di Natale. Ed, infine, ci sono vari tipi di biscotti come i crumbot della provincia di Alessandria e i ciciu 'd capdan, ovvero i pupazzi di Capodanno, tipici della Valle Maira nel cuneese. (segue) (Rpi)