Superbonus: nasce progetto "Nuova Energia per Latina"

- Annunciata a Latina la nascita di un sodalizio che unisce due imprese leader nelle soluzioni per l’efficientamento energetico legato al Superbonus 110 per cento. Presso lo Stadio comunale Domenico Francioni di Latina, varato il progetto per la città, "Nuova Energia per Latina", che prevede interventi per favorire l’inclusione nello sport, nel sociale e nell’economia green della città di Latina. È un progetto pilota che punta a dare una risposta pronta alle nuove norme previste dalla legge di Bilancio 2022 che ha introdotto un emendamento che favorisce l’utilizzo delle agevolazioni fiscali anche per le villette senza limiti di Isee e fino al termine del 2022. Questo progetto di investimento che coinvolge Distretti Ecologici e Bricofer, parte da Latina nel gennaio 2022 e nei mesi successivi si svilupperà su scala nazionale, portando nei punti vendita della grande distribuzione i servizi per il Superbonus e i prodotti per l’efficientamento energetico. Latina Calcio, Distretti Ecologici e Bricofer hanno poi presentato l’installazione multimediale natalizia realizzata per la città di Latina dallo scenografo Luigi Dell’Aglio con animazioni curate dal supervisor ai Vfx Nicola Sganga, visitabile dal pubblico fino al prossimo 10 gennaio nel Piazzale Natale Prampolini, all’interno dello Stadio comunale Domenico Francioni. L'installazione dal design innovativo rappresenta un albero 4.0 sostenibile, rivestito completamente su due lati da video e sugli altri due lati da moduli di pannelli solari, vogliono essere un messaggio forte della volontà della società sportiva di Latina Calcio e dei partner Distretti Ecologici e Bricofer, di adesione allo sforzo della città per uno sviluppo ecosostenibile e delle energie alternative. Un modello di efficienza e di innovazione di uno sviluppo pienamente sostenibile.(Com)