- "Felice dell’integrazione del fondo sull’imprenditoria femminile, su cui ci siamo spesi molto anche come Pd". Lo scrive sui social la vicepresidente del Pd e sottosegretaria allo Sviluppo economico, Anna Ascani. "È essenziale, non solo per gli obiettivi del Pnrr, ma per tutto il Paese, che ci si adoperi sempre di più nel sostegno fattivo alle donne che fanno impresa", aggiunge. (Rin)