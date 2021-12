I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Giorgetti, dal Mise oltre 400 milioni per imprenditoria femminile - Incentivare le donne ad entrare nel mondo delle imprese, sostenendo le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. E’ l’obiettivo del pacchetto di misure promosso dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha integrato le risorse a sostengo dell’imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un intervento cardine del ministero dello sviluppo economico che punta a rendere strutturali le agevolazioni per favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, rafforzando e ridisegnando gli attuali incentivi a sostegno dell’imprenditoria femminile per aumentare la loro efficacia. “Sono orgoglioso di questo importante intervento, un vero volano per l’imprenditoria femminile", dichiara il ministro Giorgetti. (segue) (Rin)