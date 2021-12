Piemonte: Cirio, riunione per aggiornare sistema vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la vigilia di Natale, ma la macchina vaccinale in Piemonte non si ferma. Riunione in corso all’Unità di crisi per riaggiornare il nostro sistema di vaccinazione alla luce delle nuove disposizioni approvate ieri sera dal governo. Lo scrive in un post sui social il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Tutto il sistema sta dando il massimo e faremo ancora di più per rispondere a questa nuova sfida”, conclude (Rpi)