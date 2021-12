Sardegna: rapporto Cna, l'economia dell'Isola riparte anche se con lentezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per non pregiudicare, ma irrobustire e consolidare la crescita economica e affrontare con un po' di speranza il 2022, diventa fondamentale intervenire per limitare i danni e garantire la tenuta delle decine di migliaia di piccole e medie attività economiche messe in ginocchio dalla crisi sanitaria", hanno osservato Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionali della Cna. Per la Cna le criticità più evidenti per l'Isola vanno ricercate nel nodo trasporti da e per la Sardegna, nella crisi del settore artigiano, nella necessità di supportare la domanda di liquidità delle piccole e medie imprese, nelle priorità da dare alle politiche del lavoro, che affrontino il tema della disoccupazione giovanile. Non basta: la Cna mette in evidenza anche la centralità dello sviluppo locale, in particolare dei comuni dell'interno, e la diversificazione territoriale e temporale dei flussi turistici, ma pure il supporto all'internazionalizzazione delle imprese, non solo in ambito manifatturiero, ma anche turistico e ricettivo. "Le opportunità legate al Pnrr e alle risorse europee del settennio 2021/2027 – spiegano Tomasi e Porcu - rappresentano l'occasione storica per superare le criticità strutturali dell'economia isola". Da qui l'appello alla Regione per un "confronto con le forze sociali, per definire un programma di allocazione delle risorse su progetti capaci di produrre ricadute nel medio lungo periodo". (Rsc)