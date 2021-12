Sicilia: Rfi, approvato il progetto del lotto Dittaino-Enna Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore passo avanti nell’iter di approvazione per la realizzazione della nuova linea Messina-Catania-Palermo. Oggi, con la firma del Commissario Straordinario di governo Filippo Palazzo, si è conclusa la Conferenza di Servizi che ha approvato il progetto definitivo del lotto funzionale Dittaino – Enna Nuova, opera dal valore di 595 milioni di euro. Con l’approvazione del progetto definitivo, entro i primi mesi del 2022 sarà possibile avviare la gara per la realizzazione dell’opera, con l’obiettivo di affidare i lavori entro la fine dell’anno. Nel frattempo, Rete Ferroviaria Italiana - riferisce una nota - ha concluso tutte le attività progettuali e avviato le Conferenze di Servizi degli altri lotti della tratta Catania Palermo: la Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi, la Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna e quella relativa al Nodo di Catania, con l’interramento della linea per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Per la conclusione della Conferenza di Servizi del lotto Catenanuova – Dittaino, si è invece in attesa di ricevere soltanto il parere del Ministero della Transizione Ecologica. Completate, infine, anche le attività progettuali del lotto Fiumetorto – Lercara Diramazione, per il quale entro gennaio sarà avviata la relativa Conferenza di Servizi. L'aggiudicazione dei lavori per tutti i lotti della Palermo Catania - per un importo complessivo di oltre 5,6 miliardi di euro - è prevista entro il 2022. Nel frattempo, procedono secondo cronoprogramma i cantieri del lotto Bicocca Catenanuova. Novità anche per la nuova linea Messina Catania, con i due progetti di raddoppio della tratta Fiumefreddo – Giampilieri, aggiudicati negli scorsi mesi di giugno e luglio: entro gennaio l’appaltatore consegnerà la progettazione esecutiva che, dopo la fase di verifica e approvazione, consentirà a Rfi di avviare i cantieri.(Com)