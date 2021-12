Lavoro: Fim Cisl su Gkn, un primo passo positivo, ora è necessario mettere in garanzia reindustrializzazione e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due giorni dal Natale così come anticipato all’ultimo incontro al ministero dello Sviluppo economico, l’advisor Francesco Borgomeo annuncia il passaggio di quote della Gkn e rende nota l’intenzione di visitare lo stabilimento di Campi Bisenzio e incontrare i lavoratori. E' quanto sottolineano in una nota il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano, e la segretaria regionale Fim Cisl Toscana, Flavia Capilli. "Accogliamo la notizia del closing con la giusta dose di fiducia e realismo, verificheremo che i piani industriali, che verranno resi noti nei prossimi incontri al ministero, contengano garanzie precise circa le prospettive di reindustrializzazione e le salvaguardie occupazionali, con il passaggio di tutti i lavoratori. Da oggi dopo una stagione di lotta per la salvaguardia del lavoro e dello stabilimento, i lavoratori finalmente vedono allontanarsi la minaccia del licenziamento. I prossimi passi saranno dettati principalmente da quanto verrà deciso anche sull’utilizzo dell’ammortizzatore sociale più adeguato, anche in virtù della nuova legge di bilancio che tutti stiamo aspettando e dal palesarsi delle realtà industriali che hanno espresso intenzione di rilevare lavoratori, immobili e assets compresi. E’ una notizia - prosegue la nota - che da speranza nel futuro per i 390 lavoratori e per il territorio fiorentino, e arriva dopo l’annuncio di ieri di Gkn sull’assolvimento del pagamento delle retribuzioni e delle premialità a chiusura di un anno drammatico che rischiava di concludersi nel peggiore dei modi. Nei prossimi incontri nelle sedi istituzionali si dovranno costruire tutte le garanzie che la nuova azienda, che si chiamerà Qf, Fiducia nel Futuro della Fabbrica Fiorentina, dovrà assicuraci, rispetto ai piani industriali e occupazionali, l’impegno nostro come Fim-Cisl, delle altre organizzazioni sindacali e da parte di tutte le Istituzioni sarà in questa direzione".(Com)